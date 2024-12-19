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В Италии спасли спелеолога: женщина упала в пещеру и провела там 4 дня

Более 150 экспертов работали над спасением спелеолога Оттавии Пианы. Она упала в пещеру Абисса-Буэно-Фонтено во время составления ее карты.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

В Италии спасли 32-летнего спелеолога Оттавию Пиана. Она упала в пещеру и провела там четыре дня, — сообщает The Guardian.

Сообщается, что Пиана исследовала неизвестные туннели в пещере Абисса-Буэно-Фонтено (близ Бергамо, Италия). В какой-то момент она потеряла равновесие и упала в расщелину, получив при этом многочисленные переломы. Из-за травм женщина не смогла выбраться самостоятельно.

Спелеолог — специалист по исследованию пещер.

Чтобы доставить раненного спелеолога в госпиталь, более 150 экспертов из 13 регионов Италии работали круглосуточно. Специалисты несли Пиану на носилках, попутно расчищая завалы с помощью взрывчатки.

В госпитале установили, что из-за падения Пиана получила несколько переломов, травму позвоночника, повреждения груди и лица.

Федерико Катания, представитель Национального альпийского и спелеологического корпуса спасателей, сказал, что Пиана был экспертом с большим опытом, который был должным образом экипирован для экспедиции. Он уверяет, что произошедшее не связано с ошибкой Пианы, просто место, где она работала, состоит из крайне сложного лабиринта пещер и туннелей, который бросает вызов даже самым опытным спелеологам.

Известно, что прежде с Пианой произошел аналогичный инцидент в этой же пещере: летом 2023 года она при падении сломала ногу, а операция по ее спасению продлилась 52 часа. Рино Брегани, альпийский медик-спасатель, сообщил итальянской прессе, что Пиана теперь хочет «навсегда отказаться от спелеологии».

Ранее рассказывали, что в Таиланде китаец три дня просидел в колодце, потому что его крики о помощи сочли за вой призраков.