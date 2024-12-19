В Италии спасли спелеолога: женщина упала в пещеру и провела там 4 дня

Федерико Катания, представитель Национального альпийского и спелеологического корпуса спасателей, сказал, что Пиана был экспертом с большим опытом, который был должным образом экипирован для экспедиции. Он уверяет, что произошедшее не связано с ошибкой Пианы, просто место, где она работала, состоит из крайне сложного лабиринта пещер и туннелей, который бросает вызов даже самым опытным спелеологам.