В Италии спасли спелеолога: женщина упала в пещеру и провела там 4 дня

В Италии спасли 32-летнего спелеолога Оттавию Пиана. Она упала в пещеру и провела там четыре дня, — сообщает The Guardian.
Сообщается, что Пиана исследовала неизвестные туннели в пещере Абисса-Буэно-Фонтено (близ Бергамо, Италия). В какой-то момент она потеряла равновесие и упала в расщелину, получив при этом многочисленные переломы. Из-за травм женщина не смогла выбраться самостоятельно.
Спелеолог — специалист по исследованию пещер.
Чтобы доставить раненного спелеолога в госпиталь, более 150 экспертов из 13 регионов Италии работали круглосуточно. Специалисты несли Пиану на носилках, попутно расчищая завалы с помощью взрывчатки.
В госпитале установили, что из-за падения Пиана получила несколько переломов, травму позвоночника, повреждения груди и лица.
Федерико Катания, представитель Национального альпийского и спелеологического корпуса спасателей, сказал, что Пиана был экспертом с большим опытом, который был должным образом экипирован для экспедиции. Он уверяет, что произошедшее не связано с ошибкой Пианы, просто место, где она работала, состоит из крайне сложного лабиринта пещер и туннелей, который бросает вызов даже самым опытным спелеологам.
Известно, что прежде с Пианой произошел аналогичный инцидент в этой же пещере: летом 2023 года она при падении сломала ногу, а операция по ее спасению продлилась 52 часа. Рино Брегани, альпийский медик-спасатель, сообщил итальянской прессе, что Пиана теперь хочет «навсегда отказаться от спелеологии».
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