В Италии продают консервные банки с воздухом с озера Комо

Путешествия — это новые впечатления, виды, события, вкусы — и новые запахи. Многое из данного списка нетрудно забрать с собой — есть фотографии, сувениры, открытки, деликатесы. А с запахами сложнее. В Италии попробовали решить эту проблему, и теперь любой турист, побывавший на знаменитом озере Комо, может забрать с собой частичку его свежего воздуха в консервной банке.
Про необычный сувенир рассказало CNN. В каждой консервной банке содержится 400 мл «100% аутентичного воздуха» с поверхности озера. Стоит такая банка 9.90 евро (примерно 1060 рублей).
Маркетолог Дэвид Абагнейл, автор сувенира, в 2002 году создал компанию ItalyComunica и стал продавать плакаты с озером, а теперь решил дополнить линейку сувениров чем-нибудь необычным.
Как утверждает представитель компании, сувенир легко увезти с собой (вряд ли он много весит на самом деле), он «забавный и провокационный», а еще «дарит осязаемые воспоминания». После вскрытия банку предлагают держать дома как емкость для канцелярских товаров.
Мэр Комо Алессандро Рапинезе рассказал, что не возражает против такого сувенира, хотя предпочел бы, чтобы туристы покупали вещи, которыми гордятся местные ремесленники, например, шелковые шарфы.
«Главное, чтобы у туристов остались хорошие впечатления о Комо, а воздуха нам не жалко», — говорит мэр.
Впрочем, как признается Абигнейл, Комо — не первый регион Италии, торгующий своим воздухом: сам он подсмотрел идею в Неаполе.
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