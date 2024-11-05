В Италии продают консервные банки с воздухом с озера Комо

Путешествия — это новые впечатления, виды, события, вкусы — и новые запахи. Многое из данного списка нетрудно забрать с собой — есть фотографии, сувениры, открытки, деликатесы. А с запахами сложнее. В Италии попробовали решить эту проблему, и теперь любой турист, побывавший на знаменитом озере Комо, может забрать с собой частичку его свежего воздуха в консервной банке.