В Италии приняли законопроект о запрете суррогатного материнства за рубежом

Отдельно отметим, что суррогатное материнство было запрещено в Италии с 2004 года. Новый запрет распространяется на тех, кто выезжает в такие страны, как Соединенные Штаты или Канада, чтобы получить «услугу». Теперь нарушителям будут грозить тюремное заключение сроком до двух лет и штрафы в размере до €1 млн (~ 105 млн рублей).