В Италии приняли законопроект о запрете суррогатного материнства за рубежом

16 октября парламент Италии запретил гражданам выезжать за границу для зачатия ребенка с помощью суррогатного материнства.
С момента вступления в должность в 2022 году Джорджа Мелони, председатель Совета министров и лидер партии «Братья Италии», придерживается крайне консервативной социальной политики, стремясь продвигать то, что она считает традиционными семейными ценностями.
В связи с внедрением подобной политики итальянский сенат верхней палаты парламента 16 октября проголосовал за принятие законопроекта, предложенного партией Мелони «Братья Италии», 84 голосами против 58. Помимо прочего, известно, что законопроект уже был одобрен нижней палатой в прошлом году.
Отдельно отметим, что суррогатное материнство было запрещено в Италии с 2004 года. Новый запрет распространяется на тех, кто выезжает в такие страны, как Соединенные Штаты или Канада, чтобы получить «услугу». Теперь нарушителям будут грозить тюремное заключение сроком до двух лет и штрафы в размере до €1 млн (~ 105 млн рублей).
Материнство абсолютно уникально, оно не поддается суррогатному материнству и является основой нашей цивилизации. Мы хотим искоренить феномен туризма суррогатного материнства.
Ранее в этом году Мелони назвала суррогатное материнство «бесчеловечной» практикой, при которой к детям относятся как к продуктам из супермаркета. Известно, что такой же позиции придерживается Католическая церковь.
Прежде рассказывали, что в Камбодже за незаконное суррогатное материнство арестовали 30 беременных женщин.