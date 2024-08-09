В Италии придумали, как снизить продажи Гавайской пиццы

Любой, кто был в Италии хотя бы раз, знает, что существуют неписаные правила, которые нужно соблюдать, и самые важные из них касаются еды. Капучино после 11 утра? Только для туристов. Спагетти с кетчупом? Ужасная мысль. Ананас в пицце? Просто отвратительно.