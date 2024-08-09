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В Италии придумали, как снизить продажи Гавайской пиццы

В одном из итальянских ресторанов цену на пиццу с ананасами подняли в 10 раз, чтобы туристы перестали ее заказывать.

Источник: Соцсети

Любой, кто был в Италии хотя бы раз, знает, что существуют неписаные правила, которые нужно соблюдать, и самые важные из них касаются еды. Капучино после 11 утра? Только для туристов. Спагетти с кетчупом? Ужасная мысль. Ананас в пицце? Просто отвратительно.

В одном итальянском ресторане так устали бороться со странными вкусовыми привычками туристов, что решили взять в собственные руки судьбу популярного блюда. Теперь, если кто-то захочет заказать Гавайскую пиццу, ему придется отдать за нее 100 евро (~ 9500 рублей), что в 10 раз больше, чем стоимость какой-либо другой.

Кстати, уже знаете, сколько калорий содержится в пицце? Кажется, что это блюдо — не на каждый день (хотя в путешествии по Италии от таких гастроизысков лучше не отказываться).

Кристина Корчанова