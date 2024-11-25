В Италии откроют музей лорда Байрона

В 1816 году лорд Байрон бежал из Англии и больше на родину не вернулся. Его путешествие по Европе ознаменовалось рядом скандальных любовных интриг и постоянными долгами. Поэт посетил Бельгию и Швейцарию, а затем на несколько лет остановился в Италии.
Теперь в Равенне, в Палаццо Гуиччоли откроется новый музей, посвященный Байрону. В 1819 году он некоторое время жил в этом здании, принадлежавшем графу Гуиччоли, а еще имел любовную связь с его женой.
В роскошном здании в центре города только что закончился капитальный ремонт, и с 29 ноября музей откроет свои двери для туристов. О концепции музея рассказала газета The Guardian.
Пресс-секретарь музея Фабио Риччи рассказал, что музей охватит три аспекта жизни лорда Байрона: поэта, любовника и борца за свободу. Любовная интрига — одна из главных тем музея, ведь он располагается в тех самых комнатах, где британский лорд когда-то общался с итальянской графиней.
Литературная часть музея расскажет о том, что именно здесь поэт закончил писать поэмы «Дон Жуан» и «Пророчество Данте», пьесу «Сарданапал», а также последнюю песнь «Паломничества Чайльд-Гарольда».
Вторая часть расскажет о национально-освободительном движении Рисорджименто: с ним известный поэт тоже имел связи. Здесь будет представлена переписка Байрона с карбонариями и история тайных обществ, которые играли роль в объединении страны.
И, наконец, третья часть экспозиции будет посвящена любовной переписке героев, а также подаркам, которые графиня получила от Байрона: ювелирные украшения, локоны волос и даже фрагменты его обгоревшей под итальянским солнцем кожи.
Байрон умер через несколько лет после того, как покинул палаццо — графиня была не единственной, но последней его большой любовью.
«Любовь к Терезе преобразила Байрона и изменила всю его жизнь», — уверен президент музея Антонио Патуэлли. Другие жители Равенны называли Байрона «сумасшедшим англичанином».
Еще в музее воспроизведут путешествия поэта по Италии и расскажут о том, как страна повлияла на его творчество, с помощью виртуальной реальности. Основатели уверяют, что это единственный музей в мире, целиком посвященный поэту.
В Равенне Байрона навещали друзья и коллеги — среди прочих, классик романтизма Перси Биш Шелли и ирландский поэт Томас Мур. В 1823 году он покинул Италию и отправился в Грецию, которая воевала за свою независимость от Османской империи. Там, в возрасте 36 лет, в апреле 1824 года один из главных поэтов XIX века скончался от лихорадки.
А вот другая литературная новость, связанная с Италией: первое издание «Государя» Макиавелли выставили на аукцион.