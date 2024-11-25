В Италии откроют музей лорда Байрона

В Равенне Байрона навещали друзья и коллеги — среди прочих, классик романтизма Перси Биш Шелли и ирландский поэт Томас Мур. В 1823 году он покинул Италию и отправился в Грецию, которая воевала за свою независимость от Османской империи. Там, в возрасте 36 лет, в апреле 1824 года один из главных поэтов XIX века скончался от лихорадки.