В Италии нашли остатки стены против восстания Спартака

Спартак — беглый раб и бывший гладиатор. В 73 году до нашей эры он сбежал из школы гладиаторов (лудус) вместе с группой бойцов. Они бродили по окрестностям и освобождали рабов. Им удалось собрать армию численностью 70 тыс. человек. Восстание стало серьезным вызовом для римских властей. Красс должен был подавить мятеж. Войска Спартака были разбиты в 71 году до нашей эры. Историки Плутарх и Аппиан пишут, что Спартак погиб в бою. По данным Аппиана, его тело так и не было найдено. После восстания 6000 мятежников распяли вдоль Аппиевой дороги в качестве устрашения, дополнили в Heritage Daily.