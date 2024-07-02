В Италии нашли остатки стены против восстания Спартака

В лесу Dossone della Melia в Калабрии (Италии) нашли остатки каменной стены и земляных работ. Их протяженность — 2,7 км. Стена была построена вместе с глубоким рвом, характерным для древнеримской оборонительной системы «ров — насыпь». Конструкцию удалось идентифицировать. Подробности приводятся на сайте Археологического института Америки.
Это часть сооружений, возведенных полководцем Марком Лицинием Крассом (умер в 53 году до нашей эры) для сдерживания восстания рабов под предводительством Спартака. Исследование проходило под руководством Паоло Визона из Университета Кентукки. Он возглавил междисциплинарную команду специалистов.
По мнению Визона, Спартак и его войска атаковали стену, пытаясь выбраться из созданной Крассом ловушки. Рядом с ней нашли множество сломанных железных орудий: рукоятки кинжалов, изогнутые лезвия, острия и наконечники копий. Все это говорит о сражении, происходившем здесь в древности.
Руины обнаружили благодаря местным защитникам окружающей среды. Они знали о постройке, но не понимали, что это такое. Эксперты изучили остатки укрепления при помощи георадара, лидара, магнитометра, а также взяли пробы грунта.
Спартак — беглый раб и бывший гладиатор. В 73 году до нашей эры он сбежал из школы гладиаторов (лудус) вместе с группой бойцов. Они бродили по окрестностям и освобождали рабов. Им удалось собрать армию численностью 70 тыс. человек. Восстание стало серьезным вызовом для римских властей. Красс должен был подавить мятеж. Войска Спартака были разбиты в 71 году до нашей эры. Историки Плутарх и Аппиан пишут, что Спартак погиб в бою. По данным Аппиана, его тело так и не было найдено. После восстания 6000 мятежников распяли вдоль Аппиевой дороги в качестве устрашения, дополнили в Heritage Daily.
Ранее сообщалось об исследовании экспертов из Венского медицинского университета в Австрии и Бернского университета в Швейцарии. Они изучили останки на кладбище гладиаторов в античном городе Эфес. Оказалось, что рацион гладиаторов был приближен к вегетарианскому. Они почти не ели мяса, и в их меню было много зерновых и бобовых.