В Италии нашли новую картину Пикассо

«Отец вечно собирал всякий хлам. Он нашел картину ещё до моего рождения, и даже слушать не хотел, что она может иметь какую-то ценность — искусство его не особо интересовало. Но чем старше я становился, тем сильнее меня увлекала эта тайна», — признается Андреа. Впрочем, несколько раз мать, считавшая портрет уродством, чуть не выбросила картину — тайна могла бы так и остаться неразгаданной.