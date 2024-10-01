В Италии нашли новую картину Пикассо

Найденная картина — портрет французской художницы Доры Маар, любовницы и музы великого кубиста. На полотне есть даже подпись автора, так что опознать шедевр было несложно — просто картина висела в доме человека, который не знал историю искусства.
Картину нашли еще в 1962 году, а вот опознали в ней кисть Пикассо только сейчас. Шедерв обнаружил старьевщик Луиджи Ло Россо, когда разбирал хлам в погребе заброшенного дома на острове Капри. Мужчина забрал портрет к себе домой в Помпеи, поместил в дешевую раму и повесил в столовой.
Картина провисела на стене несколько десятилетий, несмотря на то, что жена Луиджи регулярно критиковала эту «уродскую мазню». В какой-то момент сестра Ло Россо подарила его сыну Андреа энциклопедию истории искусства. Юноша увлекся книгой и вдруг понял, что уродливая картина подозрительно похожа на живопись Пабло Пикассо, но родителей в этом смог убедить не сразу.
Спустя много лет семья обратилась за консультацией к экспертам, которые после череды исследований подтвердили: портрет нарисовал сам Пикассо. Картину оценили в 6 миллионов евро.
Синция Алтьери, профессиональный графолог, рассказала The Guardian, что несколько месяцев сверяла подпись автора, чтобы убедиться в ее подлинности: в конце концов, работу такого художника запросто могли подделать.
Как картина оказалась на Капри? Вероятно, там ее и нарисовал художник. Пикассо часто бывал на острове — эксперты датировали портрет между 1930 и 1936 годами. К сожалению, Луиджи так и не узнал о том, какое сокровище нашел: он давно умер. Его сыну, Андреа, сейчас 60, и он счастлив, что наконец смог докопаться до истины.
«Отец вечно собирал всякий хлам. Он нашел картину ещё до моего рождения, и даже слушать не хотел, что она может иметь какую-то ценность — искусство его не особо интересовало. Но чем старше я становился, тем сильнее меня увлекала эта тайна», — признается Андреа. Впрочем, несколько раз мать, считавшая портрет уродством, чуть не выбросила картину — тайна могла бы так и остаться неразгаданной.
Кроме того, мужчина заявил, что Фонд Пикассо в Малаге не проявил никакого интереса к его письмам, сразу решив, что это мошенник. Специалистов можно понять: по словам сотрудников фонда, они ежедневно получают сотни сообщений о найденных неизвестных шедеврах художника.
Президент фонда Аркадия Лука Марканте, который обеспечил идентификацию картины, рассказал изданию, что Пикассо создал еще один портрет Доры Маар, но тот хранится в частной коллекции саудовского шейха: в 1999 году он был украден, но спустя 20 лет шедевр вернули владельцу. Теперь уже Лука попробует убедить фонд Пикассо, что перед ними не подделка.
Андреа же уверяет, что деньги его не так сильно волнуют: больше всего он всю жизнь хотел узнать правду, и рад, что загадка, кажется, наконец разгадана.
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