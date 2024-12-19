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В Италии госслужащий нашел чек на 49 миллионов евро

В Италии произошел удивительный инцидент, когда специалист по охране окружающей среды Андреа Гвидо обнаружил на улице чек на колоссальную сумму — 49 миллионов евро. Эта находка стала настоящей сенсацией и привлекла внимание местных СМИ.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: ilfattoquotidiano.it

По словам Гвидо, когда он увидел количество нулей на чеке, у него закружилась голова от неожиданности. «Я не мог поверить своим глазам. Сначала я хотел отнести чек в полицейский участок, но затем решил обратиться в курьерскую компанию, чтобы выяснить, кому он принадлежит», — поделился он своими впечатлениями, сообщает агентство FQ Magazine.

Как оказалось, чек принадлежал местному строительному предпринимателю, который планировал инвестировать эту баснословную сумму в развитие гостиничного бизнеса в Лечче. Благодаря бдительности Гвидо, ценный документ был успешно возвращен владельцу.

Гвидо выразил радость по поводу того, что история завершилась благополучно.

Ранее сообщалось, что в столице штата Орегон на все памятники наклеили выпученные глаза.