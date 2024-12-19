В Италии госслужащий нашел чек на 49 миллионов евро

По словам Гвидо, когда он увидел количество нулей на чеке, у него закружилась голова от неожиданности. «Я не мог поверить своим глазам. Сначала я хотел отнести чек в полицейский участок, но затем решил обратиться в курьерскую компанию, чтобы выяснить, кому он принадлежит», — поделился он своими впечатлениями, сообщает агентство FQ Magazine.