В Италии госслужащий нашел чек на 49 миллионов евро

По словам Гвидо, когда он увидел количество нулей на чеке, у него закружилась голова от неожиданности. «Я не мог поверить своим глазам. Сначала я хотел отнести чек в полицейский участок, но затем решил обратиться в курьерскую компанию, чтобы выяснить, кому он принадлежит», — поделился он своими впечатлениями, сообщает агентство FQ Magazine.
Как оказалось, чек принадлежал местному строительному предпринимателю, который планировал инвестировать эту баснословную сумму в развитие гостиничного бизнеса в Лечче. Благодаря бдительности Гвидо, ценный документ был успешно возвращен владельцу.
Гвидо выразил радость по поводу того, что история завершилась благополучно.
Ранее сообщалось, что в столице штата Орегон на все памятники наклеили выпученные глаза.