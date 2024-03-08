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В Испании выявили подозреваемых в продаже поддельных работ, приписываемых Бэнкси

МАДРИД, 7 марта. /ТАСС/. Правоохранительные органы Каталонии пресекли деятельность мошенников, распространявших поддельные работы, авторство которых приписывалось уличному художнику Бэнкси. Об этом говорится в пресс-релизе региональной полиции.
Источник: Mossos d'Esquadra

По ее информации, была обнаружена мастерская и различные торговые точки по сбыту фальшивых произведений. В частности, подозреваемые выставляли работы на продажу через интернет. Некоторые подделки были проданы за €1,5 тыс. Всего обвинения были предъявлены четырем лицам.

Бэнкси — один из самых востребованных уличных художников современности. Долгие годы ему удавалось сохранять в тайне свою личность — никому, кроме его ближайших помощников, не известно, как он выглядит и как его на самом деле зовут.

Фирменный стиль Бэнкси — реалистичные черно-белые граффити, в которых он поднимает вопросы социального неравенства, лицемерия властей, а также затрагивает наиболее злободневные темы, включая пандемию COVID-19. Цены на произведения художника продолжают стремительно расти. В октябре 2021 года рисунок Бэнкси, получивший всемирную известность после того, как его чуть не уничтожил установленный автором внутри рамы потайной шредер, ушел с молотка в Лондоне за рекордные 18,6 млн ($25,4 млн по курсу на тот момент).