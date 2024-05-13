В Испании выявили десятки случаев заболевания новой загадочной болезнью

Как отмечает издание, впервые этот вирус был обнаружен в Германии в 2010 году. Считалось, что человек не может им заразиться, но в 2018 году в Гонконге выявили первый случай инфицирования человека.
«Мы обнаружили 40 случаев, проанализировав образцы чуть более чем 250 пациентов с острым гепатитом неясного генеза из 10 больниц, что указывает на распространенность в этой группе 14 процентов. Это пациенты с ослабленным иммунитетом, а также иммунокомпетентные люди», — заявил исследователь, специализирующийся на гепатитах в Институте биомедицинских исследований Маймонидеса в Кордове (Имибик) Риверо Хуарес.
Точно неизвестно, как вирус передается людям, однако существует две гипотезы. Согласно первой, животные выделяют вирус через фекалии и, скорее всего, также через мочу, и таким образом загрязняются продукты питания, жидкости, поверхности и инструменты, с которыми контактируют люди. По второй теории, существует другой вид животных, выступающий в роли бессимптомного промежуточного хозяина.
Эксперты отмечают, что нет оснований полагать, что в других странах наличие вируса и случаи гепатита у крыс встречаются реже.
Ранее стало известно, что в Нигерии начала распространяться новая болезнь. Уточняется, что первый случай заболевания был обнаружен в деревнях Марадун, Шинкафи и Гусау в штате Замфара.