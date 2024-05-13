В Испании выявили десятки случаев заболевания новой загадочной болезнью

«Мы обнаружили 40 случаев, проанализировав образцы чуть более чем 250 пациентов с острым гепатитом неясного генеза из 10 больниц, что указывает на распространенность в этой группе 14 процентов. Это пациенты с ослабленным иммунитетом, а также иммунокомпетентные люди», — заявил исследователь, специализирующийся на гепатитах в Институте биомедицинских исследований Маймонидеса в Кордове (Имибик) Риверо Хуарес.