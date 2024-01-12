В Испании впервые нашли снаряд для пращи с именем Юлия Цезаря

В сельской местности Монтильи на юге Испании археологи обнаружили свинцовый снаряд для пращи. На первый взгляд, это была самая обычная миндалевидная пуля длиной 4,5 сантиметра, но две особенности привлекли внимание исследователей: это рельефные надписи на разных сторонах — IPSCA и CAES. Во второй ученые без сомнений распознали имя Юлия Цезаря, а первая оказалась топонимом — не упоминавшимся нигде ранее городом Ипска. Это первый обнаруженный на Пиренейском полуострове снаряд, на который нанесены имя диктатора и название города.

В исследовании, опубликованном в журнале Zephyrus, археологи рассказывают, что форма и масса (71 грамм) пули сопоставимы с аналогичными снарядами, найденными в римском городе Улия Фидентия. Расположенный в 12 километрах от места находки, в 45 году до нашей эры этот город стал местом столкновения войск Цезаря и Помпея во время битвы при Мунде. Только вот ни у одного из найденных в Улии снарядов надписей не было.

Проанализировав находку, исследователи смогли раскрыть подробности испанских сражений. Например, учитывая, что снаряд обнаружили недалеко от Монтильи, Ипска, скорее всего, была местом действия решающих битв гражданской войны Цезаря. К слову, точное место действия битвы при Мунде до сих пор вызывает споры у историков, а один из главных кандидатов — как раз окрестности Монтильи.

Также ученые обращают внимание на то, что надписи на пулях были достаточно распространенным явлением в I веке до нашей эры. Так противоборствующие стороны могли доходчиво донести до противников свои настроения. Если говорить конкретно об обнаруженном снаряде, то он, по словам археологов, скорее всего, задумывался как «политическая пропаганда и поощрение собственных войск Цезаря, а именно, что Ипска поддерживала Цезаря, а не Помпея».

Другие археологи, не принимавшие участие в исследовании, говорят, что если авторы работы правы относительно аббревиатуры Цезаря, то это «его первое появление на пуле, используемой пращниками в его армии». Таким образом жители Ипски «публично заявили о своей верности Цезарю тем, кто решил сражаться за сыновей Помпея».

Учитывая, что большинство местных городов были лояльны Помпею и его сыновьям, союзничество Ипски с Цезарем может открыть неизвестную страницу античной истории этого региона.