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В Испании состоялась ежегодная томатная битва

В испанском городе Буньоль состоялся очередной фестиваль La Tomatina. Он проходит там каждый год в последнюю среду августа.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail

Праздник начали проводить еще в 1945 году. По легенде, на фестивале подрались друзья. Один из участников ссоры вдруг начал крушить все вокруг, в том числе овощной ларек.

С 1980 года помидоры на фестиваль привозят городские власти. Это мягкие, не пригодные для еды плоды. Их выращивают специально для фестиваля.

В этом году в томатной битве участвовали 22 тысячи человек. На фестиваль привезли около 150 тонн помидоров. Они заняли семь грузовиков, пишет «Мир в огне».

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Помидоры, кстати, хороши не только для забавы. Они полезны для здоровья, потому что содержат минералы, витамины и даже могут помочь в борьбе с раком.