В Испании достроили самый высокий христианский храм в мире

Известно, что церковь Саграда Фамилия начали строить еще в XIX веке. Архитектором выступил Антонио Гауди. К моменту его смерти была завершена только одна из башен. Финансирование строительства идет за счет оплаты входа в храм. В прошлом году его посетили 4,9 млн человек.