В Испании достроили самый высокий христианский храм в мире

Речь идет о церкви под названием Саграда Фамилия, которая возводится в Барселоне. Еще до окончания строительства она установила мировой рекорд высоты в 163 м. Это выше любого христианского храма в мире.

Анастасия Якушина
Автор ВФокусе Mail
Источник: Unsplash

Уточняется, что рекорд был установлен, когда рабочие начали устанавливать крест на центральной башне.

«В перспективе церковь еще подрастет. Ее высота достигнет 172 метров. Работы планируют закончить через 10 лет», — сообщает «МИР 24» со ссылкой на публикации испанского СМИ El Mundo.

Известно, что церковь Саграда Фамилия начали строить еще в XIX веке. Архитектором выступил Антонио Гауди. К моменту его смерти была завершена только одна из башен. Финансирование строительства идет за счет оплаты входа в храм. В прошлом году его посетили 4,9 млн человек.

Ранее самыми высокими христианскими храмами считались немецкий Ульмский собор (161 м) и собор Нотр-Дам-де-ла-Пэ в Кот-д’Ивуаре (151 м).

Ранее ученые смогли идентифицировать останки умершего в 17-м веке митрополита Илариона. Видный церковный деятель, который скончался несколько веков назад, был опознан российскими учеными.