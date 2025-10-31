В Испании достроили самый высокий христианский храм в мире

Уточняется, что рекорд был установлен, когда рабочие начали устанавливать крест на центральной башне.
«В перспективе церковь еще подрастет. Ее высота достигнет 172 метров. Работы планируют закончить через 10 лет», — сообщает «МИР 24» со ссылкой на публикации испанского СМИ El Mundo.
Известно, что церковь Саграда Фамилия начали строить еще в XIX веке. Архитектором выступил Антонио Гауди. К моменту его смерти была завершена только одна из башен. Финансирование строительства идет за счет оплаты входа в храм. В прошлом году его посетили 4,9 млн человек.
Ранее самыми высокими христианскими храмами считались немецкий Ульмский собор (161 м) и собор Нотр-Дам-де-ла-Пэ в Кот-д’Ивуаре (151 м).
Ранее ученые смогли идентифицировать останки умершего в 17-м веке митрополита Илариона. Видный церковный деятель, который скончался несколько веков назад, был опознан российскими учеными.