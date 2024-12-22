Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Испании открылись специальные кинотеатры для нудистов

В нескольких городах Испании открылись кинотеатры для нудистов, сообщает El nacional.

Источник: Reuters

По информации издания, кинотеатры для посетителей без одежды открылись в Барселоне, Мадриде и Валенсии.

Для зрителей установлены несколько правил: в кинотеатр необходимо прийти одетым, а раздеться уже внутри, и все посетители должны подкладывать под ягодицы полотенце.

До этого издание Yle сообщало, что в Хельсинки загорающим разрешили ходить на городских пляжах топлес.

Соответствующего решения от правительства добились местные феминистки. Они несколько лет проводили акции и требовали равных прав на отдых без верхних частей купальника.

Также на Алтае местные жители возмутились из-за нудистской фотосессии девушек на пляже.