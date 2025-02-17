В Испании обнаружили вирус, которого там раньше не было

Ученые впервые обнаружили вирус Синдбис у комаров на юго-западе Испании в Малаге, Севилье, Уэльве и Кадисе. Об этом пишет TCD.
Инфекция была обнаружена случайно во время мониторинга вируса Западного Нила. В основном патоген распространяется среди птиц, однако людям он также может передаться, если зараженный комар попьет крови у пернатого перед тем, как укусить человека.
У зараженных людей проявляются такие симптомы болезни, как сыпь, жар, боль в суставах и усталость. Они могут сохраняться в течение нескольких недель и даже месяцев.
Ранее вирус Синдбис был обнаружен только в некоторых регионах Европы, Африки, Азии и Австралии, но никогда не встречался в Испании.
По мере повышения глобальной температуры популяции комаров распространяются на новые территории, принося с собой инфекции. Также идеальные условия для жизни насекомых создают увеличение количества осадков и более продолжительное лето.
Исследователи предполагают, что вирус Синдбис мог попасть в Испанию еще в 2017 году с перелетными птицами из Северной или Центральной Африки. У некоторых жителей страны уже могут быть антитела, что позволяет предположить, что патоген мог циркулировать незамеченным в течение многих лет.
Сейчас эксперты отслеживают распространение вируса и изучают его потенциальное воздействие на человека.
Власти Испании призывают людей устанавливать противомаскитные сетки на окнах, использовать репелленты и обрабатывать бассейны и следить за тем, чтобы любые емкости, стоки или поддоны для горшков с растениями были сухими, чтобы предотвратить размножение комаров.
Однако одним из наиболее эффективных способов замедлить распространение болезней, переносимых комарами, остается борьба с глобальным потеплением. Поскольку популяции кровососущих насекомых растут быстрее, чем когда-либо, сокращение условий, способствующих их размножению, поможет сдерживать рост случаев заболевания новыми вирусами.
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