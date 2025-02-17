В Испании обнаружили вирус, которого там раньше не было

Исследователи предполагают, что вирус Синдбис мог попасть в Испанию еще в 2017 году с перелетными птицами из Северной или Центральной Африки. У некоторых жителей страны уже могут быть антитела, что позволяет предположить, что патоген мог циркулировать незамеченным в течение многих лет.