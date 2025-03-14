В Испании обнаружили камень с древней гравировкой возрастом 200 тыс. лет

Главной сенсацией экспедиции стал габбровый блок с линейными гравировками. Ученые полагают, что эти узоры были нанесены намеренно. Камень может оказаться старше самых древних известных наскальных рисунков более чем на 100 тыс. лет. Если гипотеза подтвердится, находка может в корне изменить представления о развитии искусства. Несмотря на то, что в гравировке не прослеживается четкий образ человека или животного, ее можно считать одним из первых примеров символического самовыражения человека.