В Испании обнаружили камень с древней гравировкой возрастом 200 тыс. лет

В городе Марбелья (провинция Малага, Испания) группа археологов обнаружила камень с доисторическим рисунком, возраст которого может превышать 200 тыс. лет. Ученым еще предстоит определить точный возраст находки, однако эксперты уже сейчас говорят, что она может стать самым древним примером искусства. Об этом сообщает пресс-служба городского совета Марбельи.
Камень с рисунком нашли на участке Кото-Корреа, который расположен в районе Лас-Чапас. В 1950-х годах Кото-Корреа получил статус археологического памятника после того, как там случайно обнаружили каменные орудия раннего палеолита. Археологическая экспедиция прошла под руководством Министерства культуры, образования и исторического наследия Испании.
Главной сенсацией экспедиции стал габбровый блок с линейными гравировками. Ученые полагают, что эти узоры были нанесены намеренно. Камень может оказаться старше самых древних известных наскальных рисунков более чем на 100 тыс. лет. Если гипотеза подтвердится, находка может в корне изменить представления о развитии искусства. Несмотря на то, что в гравировке не прослеживается четкий образ человека или животного, ее можно считать одним из первых примеров символического самовыражения человека.
Теперь ученым предстоит определить точный возраст находки. Для этого будут использованы методы абсолютного датирования, такие как анализ кварца в осадочных породах и 3D-моделирование блока. С помощью современных технологий исследователи смогут изучить особенности гравировки и отличить случайные следы обработки камня от преднамеренных линий.
До этого древнейшими из известных наскальных рисунков считались изображения в индонезийской пещере на острове Сулавеси. Они были найдены в 2021 году, им как минимум 45,5 тыс. лет. Рисунок нанесен красной охрой.
Накануне сообщалось о том, что в Испании нашли древнейшие останки человека на территории Западной Европы. Это первая подобная находка в этом регионе, ее возраст составляет 1,4 млн лет.
Окаменелость была найдена в пещере Сима-дель-Элефанте в районе пещерной стоянки Атапуэрка. По словам исследователей, останки представляют собой фрагменты черепа — левую щеку и верхнюю челюсть взрослого человека. Как отметила доктор Роза Югет, находка принадлежит неизвестному ранее виду человека.