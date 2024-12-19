В Испании найдены останки самого древнего из известных науке горгонопсов

До сих пор самым древним известным горгонопсом была особь, жившая около 265 миллионов лет тому назад, но находка, сделанная Энджелчиком и его коллегами на Майорке, побила этот рекорд. Ученые нашли на острове, который 280 миллионов лет тому назад, когда там жил и охотился самый древний горгонопс на планете, был частью суперконтинента Пангея, на удивление много окаменевших костей этого животного — фрагменты черепа, позвоночник, ребра, хорошо сохранившуюся бедренную кость.