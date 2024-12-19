В Испании найдены останки самого древнего из известных науке горгонопсов

Международная группа палеонтологов, статья которых опубликована в журнале Nature Communications, нашла на испанском острове Майорка окаменевшие кости самого древнего горгоно́пса (Gorgonopsia) — близкого родственника современных млекопитающих, жившего 270−280 миллионов лет тому назад, еще до наступления эпохи динозавров. Этот хищник, обладавший острыми клыками саблевидной формы, оказался смутно похож на собаку средних размеров, например хаски.
Кто такие горгонопсы и как они жили
Первые млекопитающие появились на Земле примерно 200 миллионов лет тому назад, одновременно с первыми динозаврами, но они были выжившими потомками еще более древних существ, терапсид. Горгонопсы — это группа хищников, входившая в состав терапсид.
«Горгонопсы более тесно связаны с млекопитающими, чем с любыми другими ныне живущими животными. У них нет современных потомков, и хотя они не являются нашими прямыми предками, они связаны с видами, которые были нашими прямыми предками».
До сих пор самым древним известным горгонопсом была особь, жившая около 265 миллионов лет тому назад, но находка, сделанная Энджелчиком и его коллегами на Майорке, побила этот рекорд. Ученые нашли на острове, который 280 миллионов лет тому назад, когда там жил и охотился самый древний горгонопс на планете, был частью суперконтинента Пангея, на удивление много окаменевших костей этого животного — фрагменты черепа, позвоночник, ребра, хорошо сохранившуюся бедренную кость.
Как выглядели горгонопсы
Такое количество костных останков позволило реконструировать облик горгонопса и кое-что узнать о его жизни. Если бы вы увидели сейчас это животное, идущее по улице, то вполне поначалу могли принять его за собаку среднего размера, примерно с хаски, говорит Энджелчик.
Однако приглядевшись, вы бы заметили, что у животного совсем нет шерсти и собачьих ушей. Вместо этого у горгонопса были длинные, похожие на лезвия, саблевидные клыки, свидетельствующие о том, что в свое время это животное было доминирующим хищником. Горгонопс с Майорки — самое древний обладатель подобных зубов из всех животных, которые когда-либо попадали в руки ученых.
Тот факт, что этот горгонопс появился на десятки миллионов лет раньше своих ближайших родственников, меняет понимание того, как происходила эволюция терапсид, что имеет важное значение для появления млекопитающих современного типа, а значит и человека.
«До эпохи динозавров была эпоха древних родственников млекопитающих. Большинство этих древних родственников выглядели совсем не так, как выглядят млекопитающие сегодня. Но они были очень разнообразны и играли множество различных экологических ролей».
«Открытие этой новой окаменелости — еще один кусочек пазла, дополняющий картину эволюции млекопитающих», — пояснил Энджелчик.