В Испании нашли загадочную средневековую могилу женщины

Пол погибшей был установлен по анализу костей таза и черепа. На момент смерти женщине было около 40 лет. Она была среднего телосложения, ростом 5 футов (чуть более 1,5 м). По одной из гипотез, женщина была служанкой в замке, а за оружие взялась, когда жилищу потребовалась защита. Однако на ее костях нет следов износа, характерных для труда слуг. Риссеч уверена, что умершая была воином. Эксперт добавила: нужны дополнительные анализы, чтобы установить была ли умершая современницей монахов.