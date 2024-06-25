В Испании нашли загадочную средневековую могилу женщины

В ходе раскопок возле замка в Сорита-де-лос-Канес в испанской провинции Гвадалахара археологи наткнулись на средневековое захоронение. Они нашли могилу женщины. Умершую похоронили рядом более чем с 20 монахами-воинами. Как и мужчины, вероятно, она была воительницей, погибшей в бою. На ее костях нет следов заживления. Подробностями делится Live Science со ссылкой на Public University of Tarragona. Результаты исследования также публиковались в журнале Scientific Reports. В числе авторов — Карме Риссеч (Carme Rissech).
Пол погибшей был установлен по анализу костей таза и черепа. На момент смерти женщине было около 40 лет. Она была среднего телосложения, ростом 5 футов (чуть более 1,5 м). По одной из гипотез, женщина была служанкой в замке, а за оружие взялась, когда жилищу потребовалась защита. Однако на ее костях нет следов износа, характерных для труда слуг. Риссеч уверена, что умершая была воином. Эксперт добавила: нужны дополнительные анализы, чтобы установить была ли умершая современницей монахов.
Захоронения монахов-воинов расположены в пределах кладбища на территории замка. Они датируются
С XIII века местная знать снабжала орден ресурсами — деньгами и людьми. Рыцари и офицеры высшего ранга — рекруты из мелкого дворянства и администрации города.
Анализ изотопов показал, что в меню монахов была птица и морская рыба. Обильное потребление рыбы свидетельствует о том, что монахи могли соблюдать ограничения в употреблении мяса по религиозным соображениям. В сравнении с мужчинами женщина ела меньше белковой пищи. Возможно, она принадлежала к более низкому социальному классу.
Ранее сообщалось о том, что эксперты из Великобритании и США смогли установить пол воина из загадочного захоронения железного века. Погребение нашли на английском острове Брайер. В могиле были меч и зеркало. Обычно с клинками в ту эпоху хоронили мужчин-воителей. Зеркала клали только в могилы женщин. Скелет плохо сохранился, извлечь из костей ДНК для анализа не получилось. В итоге ученые проанализировали зубную эмаль. Некоторые белки в ней варьируются в зависимости от пола. Так специалисты узнали, что таинственный воин — женщина.