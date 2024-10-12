В Испании нашли останки Христофора Колумба

Отмечается, что тело Колумба несколько раз перемещали, и некоторые эксперты утверждали, что он был похоронен в Доминиканской Республике, что вызвало охоту за останками мореплавателя. Однако результаты исследования найденных в Испании останков с «абсолютной уверенностью» подтверждают, что они принадлежали мореплавателю.