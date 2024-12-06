В Испании нашли фрагменты винодельни времен Римской империи

На территории древней виллы нашли участки, которые, скорее всего, были отведены под виноградники, а также сооружения, которые использовали при производстве вина. Здания датировали
Общая площадь виллы составляла 15 тыс. кв. м. Она располагалась на побережье в Бурриане, примерно в 60 км от Валенсии. Во времена Римской империи эта территория относилась к муниципалитету Сагунтум (Сагунто).
Как пишет Decanter, вина из Сагунто были популярны во времена правления императора Августа (правил с 27 года до н.э. по 14 год н.э.). Их упоминали в своих текстах древнеримские авторы Фронтон и Ювенал.
Найденная археологами вилла будет превращена в музей.