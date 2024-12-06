В Испании нашли фрагменты винодельни времен Римской империи

На территории древней виллы нашли участки, которые, скорее всего, были отведены под виноградники, а также сооружения, которые использовали при производстве вина. Здания датировали I—IV вв. еками н.э. Археологи также обнаружили фрагменты складских помещений, жилых комнат и отапливаемых помещений, в которых могли располагаться бани.