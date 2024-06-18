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В Испании из-за угрозы нападения акул-молотов закрыли три пляжа

Гигантские акулы-молоты подплыли слишком близко к берегу, чем напугали посетителей пляжей.

Власти Испании закрыли три крупных пляжа страны после того, как акулы-молоты заплыли на мелководье. Об этом пишет информационный портал Theolivepress.es.

Трехметровые подводные хищники вели себя агрессивно, плавали кругами и пытались атаковать посетителей пляжей. Чем вызвано такое поведение акул-молотов, неизвестно. Обычно хищники не подходят так близко к берегу и не проявляют враждебность по отношению к людям.

Сейчас общественные пляжи вновь открыты для купающихся. В воде установлены специальные устройства для слежки за акулами и оповещения об опасностях. Также наблюдения ведутся при помощи дронов.

Нападения акул на человека происходят очень редко, однако важно знать, как себя вести при встрече с ними. Эксперты рассказали, что нужно делать, если вы во время плавания увидели хищника.

Анна Морозова