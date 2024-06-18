В Испании из-за угрозы нападения акул-молотов закрыли три пляжа

Власти Испании закрыли три крупных пляжа страны после того, как акулы-молоты заплыли на мелководье. Об этом пишет информационный портал Theolivepress.es.
Трехметровые подводные хищники вели себя агрессивно, плавали кругами и пытались атаковать посетителей пляжей. Чем вызвано такое поведение акул-молотов, неизвестно. Обычно хищники не подходят так близко к берегу и не проявляют враждебность по отношению к людям.
Сейчас общественные пляжи вновь открыты для купающихся. В воде установлены специальные устройства для слежки за акулами и оповещения об опасностях. Также наблюдения ведутся при помощи дронов.
Нападения акул на человека происходят очень редко, однако важно знать, как себя вести при встрече с ними. Эксперты рассказали, что нужно делать, если вы во время плавания увидели хищника.
Анна Морозова