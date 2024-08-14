В Испании, Германии, Италии впервые обнаружили лихорадку Оропуш. Что это

О первых признанных случаях смерти от лихорадки Оропуш стало известно в июле — погибли две девушки в Бразилии. Они были моложе 30 лет и проживали в разных районах штата Баия. В местном минздраве в качестве профилактики лихорадки Оропуш рекомендуют избегать мест, где много комаров, надевать одежду, закрывающую большую часть тела, и пользоваться репеллентами. Кроме того, следует содержать помещения и участки в чистоте, чтобы ликвидировать вероятные места размножения комаров (к примеру, стоячую воду и скопившуюся листву). При подозрительных симптомах необходимо сразу же обратиться к врачу и сообщить о возможном заражении.