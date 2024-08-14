В Испании, Германии, Италии впервые обнаружили лихорадку Оропуш. Что это

В Европе впервые выявили лихорадку Оропуш — ей заболели жители Испании, Германии и Италии, пишет Live Science. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в июне и июле было выявлено 19 таких случаев среди туристов, вернувшихся с Кубы и из Бразилии. О протекании у них заболевания и предпринятых мерах по лечению в публикации не упоминают.
Live Science уточняет, что недуг распространен в Северной и Южной Америках и передается через укусы некоторых видов мошек и комаров. Такие насекомые не встречаются в Европе, и нет никаких доказательств, что европейские мошки и комары могут быть переносчиками вируса, вызывающего лихорадку Оропуш.
Прогнозы на выздоровление обычно хорошие, летальный исход наступает редко. По симптомам лихорадка Оропуш напоминает вирус Зика: температура внезапно повышается, есть мышечные боли, чувствительность к свету, бывают боль в глазах, рвота и сыпь. В 4% случаев поражается нервная система — появляется воспаление вокруг спинного и головного мозга или внутри мозга. Однако большинство заболевших выздоравливают за несколько дней или месяц.
Недавно в Бразилии зафиксировали ряд случаев, при которых лихорадка Оропуш могла передаться от матери к плоду. Предварительно инфекция была связана с неблагоприятным исходом беременности — потерей ребенка и микроцефалией новорожденных, при которой размер головы намного меньше средних значений. Однако данных не так много, и неблагоприятное влияние лихорадки Оропуш на беременность еще не подтверждено.
Опасность для беременных представляет вирус Зика, распространенный в тех же регионах, что и лихорадка Оропуш. Он может привести к рождению детей с физическими и умственными отклонениями. В том числе со значительным уменьшением размера черепа, сопровождающимся умственной отсталостью, невротическими отклонениями, нарушениями зрения и слуха.
Специфического лечения или вакцины от лихорадки Оропуш нет. Пациенты получают симптоматическое лечение, должны соблюдать постельный режим и находиться под наблюдением врачей.
О первых признанных случаях смерти от лихорадки Оропуш стало известно в июле — погибли две девушки в Бразилии. Они были моложе 30 лет и проживали в разных районах штата Баия. В местном минздраве в качестве профилактики лихорадки Оропуш рекомендуют избегать мест, где много комаров, надевать одежду, закрывающую большую часть тела, и пользоваться репеллентами. Кроме того, следует содержать помещения и участки в чистоте, чтобы ликвидировать вероятные места размножения комаров (к примеру, стоячую воду и скопившуюся листву). При подозрительных симптомах необходимо сразу же обратиться к врачу и сообщить о возможном заражении.