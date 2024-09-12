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Испанские билборды призывают британских туристов не снимать одежду

В курортном городе Малага на юге Испании власти установили щиты с различными напоминаниями о нормах поведения в обществе. На них изображен британский флаг и надпись на английском языке, а ниже — аналогичная версия предупреждения на испанском.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

Курортный город Малага, расположенный на побережье Коста-дель-Соль в регионе Андалусия на юге Испании, уже давно пользуется популярностью у британских отдыхающих из-за низких цен на авиабилеты. Однако местные жители, кажется, не очень довольным текущим положением дел.

Из-за постоянного наплыва британских туристов, пренебрегающих правилами поведения в обществе, было принято решение об установке щитов с предупреждающими надписями. Они напоминают гостям, что нельзя шуметь в спальных районах и разбрасывать мусор на улицах, а также о том, что в общественных местах нужно носить одежду.

Известно, что власти города Малага давно пытаются справиться с проблемой «обнажения» в публичных местах. В прошлом году мэрия объявила, что любому, кто будет замечен на улице или в общественных местах без одежды или в купальнике, грозит штраф в размере до 750 евро (~ 75 тыс. рублей). Но, видимо, лишь этой меры пресечения оказалось недостаточно, из-за чего пришлось устанавливать предупреждающие баннеры по всему городу.

Помимо напоминания о том, что в публичных местах нельзя раздеваться, установленные щиты также предупреждают, что на пешеходных переходах нельзя передвигаться на электронных самокатах и велосипедах. «Если вы пользуетесь скутерами или велосипедами, делайте это в местах, официально отведенных для этой цели, в соответствии с муниципальными постановлениями», — гласит надпись на билборде.

Ранее в Италии из-за наплыва туристов также ввели ряд ограничений и даже установили «светофоры» для селфи. Подробнее об этом можно узнать по ссылке.