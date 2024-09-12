Испанские билборды призывают британских туристов не снимать одежду

Известно, что власти города Малага давно пытаются справиться с проблемой «обнажения» в публичных местах. В прошлом году мэрия объявила, что любому, кто будет замечен на улице или в общественных местах без одежды или в купальнике, грозит штраф в размере до 750 евро (~ 75 тыс. рублей). Но, видимо, лишь этой меры пресечения оказалось недостаточно, из-за чего пришлось устанавливать предупреждающие баннеры по всему городу.