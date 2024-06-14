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В Испании археологи нашли табличку с 21 буквой тартессийского алфавита

Испанские археологи, раскапывающие городище Касас-дель-Туруньело близ города Гуаренья (провинция Бадахос), сделали уникальную находку — грифельную табличку, на которой изображена сцена сражения с участием трех воинов и буквы древнего алфавита.

Источник: E. Rodríguez / M. Luque / CSIC

Кто такие тартессийцы

Касас-дель-Туруньело — поселение тартессийцев, таинственного народа, обитавшего на юге и юго-западе Пиренейского полуострова примерно с VIII по IV век до нашей эры, а затем загадочным образом исчезнувшего. Считается, что Тартессийская цивилизация была одной из самых ранних западноевропейских цивилизаций. Известно, что тартессийцы активно торговали с финикийцами и говорили на языке, не имевшем ничего общего с языками других народов этого региона. Для записи текстов тартессийцы использовали палеоиспанскую письменность, которая, как считается, берет начало от финикийского алфавита.

Последовательность из 21 буквы палеоиспанского алфавита как раз и выгравирована по периметру таблички, найденной в Касас-дель-Туруньело. К несчастью, часть сланцевой пластины отломана, и из-за этого алфавит представлен не полностью. По мнению специалистов, потеряно минимум шесть знаков, а всего в алфавите могло быть 32 буквы.

На другой стороне таблички, длина которой составляет 20 сантиметров, искусно выгравированы фигуры трех сражающихся воинов. Ученые предположили, что эти рисунки — что-то вроде скетчей. Тартессийский художник мог оттачивать свое мастерство на грифельной дощечке перед тем, как изобразить нечто подобное на более дорогом материале — золоте, слоновой кости или дереве.