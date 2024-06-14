В Испании археологи нашли табличку с 21 буквой тартессийского алфавита

Касас-дель-Туруньело — поселение тартессийцев, таинственного народа, обитавшего на юге и юго-западе Пиренейского полуострова примерно с VIII по IV век до нашей эры, а затем загадочным образом исчезнувшего. Считается, что Тартессийская цивилизация была одной из самых ранних западноевропейских цивилизаций. Известно, что тартессийцы активно торговали с финикийцами и говорили на языке, не имевшем ничего общего с языками других народов этого региона. Для записи текстов тартессийцы использовали палеоиспанскую письменность, которая, как считается, берет начало от финикийского алфавита.