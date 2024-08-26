В Исландии нашли каменную фигурку в виде животного. Ей более 1000 лет

Кроме статуэтки в ходе раскопок археологи нашли множество других артефактов, включая почти 100 фигурок из настольной игры хнефатафл (это скандинавский вариант шахмат), которые также были вырезаны из камня. Всего за пять лет было каталогизировано до 4 тыс. предметов. Ученые предположили, что одна фигурка для шахмат превратилась в игрушку для ребенка.