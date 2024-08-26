В Исландии нашли каменную фигурку в виде животного. Ей более 1000 лет

В Исландии была найдена каменная статуэтка эпохи викингов. Небольшая фигурка животного, вырезанная из местного камня, была обнаружена на месте раскопок во Фьордуре в Сейдисфьордюре. Эксперты датировали находку периодом между 940 и 1000 годами н.э. Однако, несмотря на очевидную историческую ценность, специалисты не могут прийти к единому мнению о том, какое животное изображено на статуэтке, сообщает портал LiveScience.
Большинство членов археологической команды считают, что фигурка изображает свинью, что неудивительно, поскольку свиньи были важной частью хозяйства викингов. Однако некоторые из исследователей предполагают, что это изображение медведя: белые медведи иногда встречаются в Исландии. Однако, после того как фотографии статуэтки были размещены в социальных сетях, многие пользователи заявили, что это исландская собака.
Руководитель археологических раскопок Рагнхейдур Траустадоттир отметила, что ученые склоняются к версии о свинье. Она также подчеркнула, что находка имеет большое значение, так как детские игрушки эпохи викингов встречаются крайне редко.
Кроме статуэтки в ходе раскопок археологи нашли множество других артефактов, включая почти 100 фигурок из настольной игры хнефатафл (это скандинавский вариант шахмат), которые также были вырезаны из камня. Всего за пять лет было каталогизировано до 4 тыс. предметов. Ученые предположили, что одна фигурка для шахмат превратилась в игрушку для ребенка.
Раскопки во Фьордуре начались в 2020 году. Изначально они должны были продлиться два года, но обнаруженные артефакты настолько заинтересовали археологов, что раскопки продолжаются уже пятое лето. За это время было найдено много построек и погребений эпохи викингов, что позволило ученым реконструировать 1000-летнюю историю Исландии.
Сообщается, что скоро раскопки завершатся и археологи приступят к детальному изучению найденных артефактов, которые помогут лучше понять быт и культуру викингов в Исландии.
Ранее 22-летний студент-археолог нашел семь серебряных нарукавных колец эпохи викингов в районе к северу от Орхуса, второго по величине города Дании. Чтобы найти древние реликвии, студент использовал лишь металлоискатель и лопату. Находки были сделаны в историческом поселении викингов. Эксперты-археологи датировали кольца приблизительно 800 годом н.э., что соответствует раннему периоду эпохи викингов, которая длилась с 793 по 1066 год.
До этого в Норвегии фермер наткнулся в поле на меч времен викингов. На рентгеновских снимках меча были заметны очертания в виде креста и, вероятно, букв. Клинок относится к так называемым мечам Ульфберта эпохи викингов или раннего Средневековья. Это оружие изготавливалось во Франкской империи и маркировалось именем производителя. По данным местных археологов, всего в Европе найдено 3−4 тыс. мечей эпохи викингов.