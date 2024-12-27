В Ирландии началась работа по восстановлению 650-летнего текста

Эксперты Государственного архивного управления Северной Ирландии приступили к восстановлению и оцифровке одного из старейших бумажных документов, сохранившихся на территории республики, — пишет The Guardian.
Сообщается, что церковному реестру, который был написан в период с 1361 по 1380 год, около 650 лет. Он был написан архиепископом Армы (Ирландия) Мило Свитманом. Эксперты считают, что текст содержит важные исторические и культурные аспекты, которые нельзя утратить.
Работа, которую мы проводим, важна для будущих поколений. Они должны иметь возможность узнать свою историю из первоисточника.
Известно, что церковные реестры содержат копии или черновики документов, созданных в результате административной работы архиепископов, включая юридические документы, официальные письма, корреспонденцию, квитанции и завещания.
Для того, чтобы оцифровать документ, необходимо заполнить разрывы, очистить листы и восстановить поврежденный переплет. Работу экспертов усложняют предыдущие усилия по сохранению, предпринятые в начале XX века, когда на страницы была нанесена калька. Из-за пропитки кислотой, она фактически ускорила коррозию чернил и бумаги.
Чтобы не восстанавливать книги, их нужно правильно хранить: ранее делились десятью полезными советами.