В Ирландии началась работа по восстановлению 650-летнего текста

Сообщается, что церковному реестру, который был написан в период с 1361 по 1380 год, около 650 лет. Он был написан архиепископом Армы (Ирландия) Мило Свитманом. Эксперты считают, что текст содержит важные исторические и культурные аспекты, которые нельзя утратить.