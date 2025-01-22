В Иркутске снесли не до конца расселенный аварийный дом

Как рассказала 360.ru адвокат пострадавшей семьи Марина Константинова, здание признали ветхим и аварийным. Однако на момент сноса жильцы еще не передали полномочия администрации. Квартира пострадавших оставалась единственной не расселенной, поэтому сын приезжал и проверял ее. В один из дней он зашел в дом, чтобы записать видео для матери. В это время рабочие как ни в чем не бывало рушили здание. «Я дома, продолжают ломать. Стены ходуном ходят», — говорит мужчина на видео.
Адвокат рассказала, что по закону после полного расселения дома администрация должна была передать дела комитету по управлению Свердловским округом. Его представители должны были приехать, обесточить помещения от коммуникаций. Затем полагалось объявить тендер о сносе дома. Однако ничего этого не было. В связи с этим Марина Константинова полагает, что за сносом стоит не администрация, а неустановленные лица.
«Люди самовольно снесли дом, технику и квартиру повредили», — рассказала юрист. Она отметила, что в доме находилось все имущество семьи. Его повредили или утащили, у пострадавших ничего не осталось. Собственница квартиры обратилась в полицию.
«Либо нам отказывают в возбуждении дела, либо, если отказывают, мы обжалуем постановление. Но здесь состав преступления есть. Это как минимум умышленное уничтожение чужого имущества», — добавила Марина Константинова.
Если правоохранители заведут дело, районный суд рассмотрит его и вынесет приговор.
Следственный комитет по Иркутской области после произошедшего организовал проверку. Ведомству предстоит выяснить все обстоятельства и найти причастных к случившемуся.
Очевидно, что семья пострадавших не могла распрощаться со своим домом из-за сложных обстоятельств. А вот некоторые люди остаются в опасных условиях сознательно. Например, жители домов в Боливии, стоящих на краю обрыва. Там живут шаманы и торговцы. Так называемые «дома самоубийц» могут рухнуть из-за оползня, но люди отказываются переезжать, полагая, что смогут перенаправить дождевую воду, в том числе с помощью жертвоприношения. Власти же заявляют, что остановить разрушение обрыва невозможно. Не исключено, что к жителям применят физическую силу.