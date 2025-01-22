В Иркутске снесли не до конца расселенный аварийный дом

Как рассказала 360.ru адвокат пострадавшей семьи Марина Константинова, здание признали ветхим и аварийным. Однако на момент сноса жильцы еще не передали полномочия администрации. Квартира пострадавших оставалась единственной не расселенной, поэтому сын приезжал и проверял ее. В один из дней он зашел в дом, чтобы записать видео для матери. В это время рабочие как ни в чем не бывало рушили здание. «Я дома, продолжают ломать. Стены ходуном ходят», — говорит мужчина на видео.