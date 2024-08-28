В Иркутске обнаружили дыру в ионосфере после взрыва ракеты Starship

По словам ученого, это первый случай обнаружения нехимической плазменной дыры, образовавшейся в результате техногенного взрыва. «Подобные катастрофические явления, такие как взрыв корабля Starship, интересны именно потому, что можно увидеть эффекты, которые при более слабых событиях аппаратура не способна обнаружить. Анализируя данные и разбираясь в их природе, мы глубже понимаем устройство ионосферы, природу явлений, которые в ней происходят: как заряженные частицы взаимодействуют с нейтральными, как образуются нетипичные волны, которые мы наблюдали. Все это вместе работает на очень важную задачу — понять устройство околоземного космического пространства и использовать его как естественный детектор процессов в различных геосферах», — пояснил ученый.