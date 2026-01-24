В Иране предупредили, об ответе в случае любой атаки на страну

НЬЮ-ЙОРК, 24 янв — РИА Новости. Иран воспримет любую атаку против себя как полномасштабную войну, ответит максимально жестко, заявил высокопоставленный иранский чиновник.
«На этот раз мы будем рассматривать любую атаку — ограниченную, неограниченную, “хирургическую”, кинетическую, как бы её ни называли — как полномасштабную войну против нас, и мы ответим самым жестким образом», — сказал он журналистам, выступая на условиях анонимности.
Иранский чиновник отметил, что сейчас Тегеран «в гораздо лучшем положении», чем в ходе 12-дневной войны.
В четверг президент США Дональд Трамп заявлял, что корабли ВМС США «на всякий случай» движутся в сторону Ирана. До этого он не смог дать определённого ответа на вопрос о том, снята ли опция военной интервенции в Иран, отметив лишь, что не может сказать, что произойдёт в будущем.