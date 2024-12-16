В Иране певице грозит смертная казнь из-за онлайн-концерта

Иранские власти возбудили уголовное дело в отношении иранской певицы Парасту Ахмади и ее команды за онлайн-концерт в YouTube. Как сообщает телеканал Iran International, поводом для разбирательств стало отсутствие хиджаба на девушке.
Спецслужбы заявили, что концерт «не имел никакого юридического разрешения и не соответствовал правовым и культурным стандартам страны». Несмотря на блокировку YouTube в Иране, за 18 часов выступление набрало более 150 тысяч просмотров, а его фрагменты получили широкое распространение в интернете.
Иранский закон запрещает женщинам петь сольно или появляться на публике без хиджаба. Выступление Ахмади, во время которого она оголила плечи, бросило вызов этим ограничениям. И, как оказалось, происходит это не первый раз.
В 2022 году девушка исполняла песню «Az Khoon-e Javanan-e Vatan» («Из крови молодежи нации») во время общенациональных протестов против ношения хиджаба. После этого выступления девушку вызвали в службу безопасности и провели обыск в ее доме.
В соцсетях недавнее выступление Парасты назвали смелым актом неповиновения в ответ на ограничения, с которыми сталкиваются женщины в Иране.
Ранее стало известно, что в Иране откроют «клиники по лечению снятия хиджабов».