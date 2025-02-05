В иракской пустыне нашли топоры возрастом 1,5 млн лет

Оба вида — предки современного человека. Парантропы Бойса жили 2,3−1,2 млн лет назад. Они вырастали до 137 см, их черепа были приспособлены под крупные жевательные мышцы, также на них был черепной гребень, как у самцов горилл, а ноги были схожи с обезьяньими лапами.