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В иракской пустыне нашли топоры возрастом 1,5 млн лет

Всего в ходе экспедиции обнаружили порядка 850 артефактов.

Источник: Vrije Universiteit Brusse

В конце 2024 года археологи из Брюссельского свободного университета во время экспедиции в иракской пустыне нашли 850 артефактов. Среди них — рубила (ручные топоры), возраст которых может достигать 1,5 млн лет, пишет Heritage Daily со ссылкой на вуз.

В частности исследования сосредоточились в районе Аль-Шабака, где во времена плейстоцена было крупное озерное дно и сохранились следы сухих русел рек (вади).

Во время полевых работ на территории 10 на 20 км обнаружили остатки семи стоянок времен палеолита. Находки помогут лучше понять геоморфологическую историю региона, а также то, как данную местность в доисторические времена осваивали древние люди.

В 2024 году в Кении в Кооби-фора около озера Туркан нашли свидетельство сосуществования 1,5 млн лет назад двух древних видов людей — это окаменелые следы парантропа Бойса (Paranthropus boisei) и человека прямоходящего (Homo erectus).

Оба вида — предки современного человека. Парантропы Бойса жили 2,3−1,2 млн лет назад. Они вырастали до 137 см, их черепа были приспособлены под крупные жевательные мышцы, также на них был черепной гребень, как у самцов горилл, а ноги были схожи с обезьяньими лапами.

Человек прямоходящий существовал 1,89 млн — 110 тыс. лет назад, его рост был 145−185 см. Представители вида были наделены массивными надбровными дугами, их мозг был крупнее, чем у парантропа Бойса, однако меньше, чем у современного человека.