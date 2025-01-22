В Ираке разрешили религиозные браки с девятилетними девочками

По данным ООН на 2024 год, около 28% женщин в Ираке выходят замуж до совершеннолетия. До принятия закона, религиозные лидеры могли регистрировать брак с девочками с разрешения отца. В то же время такой брак не считался официальным, и девушке, например, могли отказать в приеме в роддом. Правозащитники еще до утверждения поправок отмечали, что легализация детских браков значительно повысит для девочек риски физического и сексуального насилия.