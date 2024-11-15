Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ираке девочкам с девяти лет хотят разрешить выходить замуж

Около 28% женщин в стране вступили в брак до совершеннолетия.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: AP 2024

В Ираке власти хотят снизить возрастной порог вступления в брак для женщин с 18 до девяти лет. Об этом пишет The Telegraph.

Парламент Ирака, в котором доминирует коалиция консервативных шиитских мусульманских партий, готовится проголосовать за поправку, которая отменит действующий в стране «закон о личном статусе». Он представляет собой всеобъемлющий свод правил, регулирующих дела иракских семей, независимо от их религиозной принадлежности.

Помимо снижения брачного возраста, женщин также лишат права на развод, опеку над детьми и наследие.

По мнению властей, закон защитит девушек от «аморальных отношений». Также они считают, что нововведение полностью соответствует толкованию исламского права.

Норму пытаются ввести в стране уже третий раз. Первые попытки были предприняты в 2014-м и 2017 годах, но не увенчались успехом из-за негативной реакции со стороны женщин.

По данным ООН, в стране и без закона большой процент детских браков. Так, более 28% девушек вступают в брак до совершеннолетия.

Ранее японский политик предложил женщинам после 30 лет удалять матку.