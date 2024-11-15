В Ираке девочкам с девяти лет хотят разрешить выходить замуж

В Ираке власти хотят снизить возрастной порог вступления в брак для женщин с 18 до девяти лет. Об этом пишет The Telegraph.
Парламент Ирака, в котором доминирует коалиция консервативных шиитских мусульманских партий, готовится проголосовать за поправку, которая отменит действующий в стране «закон о личном статусе». Он представляет собой всеобъемлющий свод правил, регулирующих дела иракских семей, независимо от их религиозной принадлежности.
Помимо снижения брачного возраста, женщин также лишат права на развод, опеку над детьми и наследие.
По мнению властей, закон защитит девушек от «аморальных отношений». Также они считают, что нововведение полностью соответствует толкованию исламского права.
Норму пытаются ввести в стране уже третий раз. Первые попытки были предприняты в 2014-м и 2017 годах, но не увенчались успехом из-за негативной реакции со стороны женщин.
По данным ООН, в стране и без закона большой процент детских браков. Так, более 28% девушек вступают в брак до совершеннолетия.
Ранее японский политик предложил женщинам после 30 лет удалять матку.