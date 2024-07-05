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В Ингушетии обнаружили склепы и мельницы на территории заповедника

Артефакты разрушены, но имеют культурную ценность для региона.

Источник: zapovednikri.ru

Сотрудники Джейрахско-Ассинского государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника Ингушетии обнаружили в селе Фуртоуг две речные мельницы и четыре подземных склепа, которые ранее не были учтены, сообщили в пресс-службе музея.

«Речные мельницы расположены в 250−300 м западнее комплекса, состояние руинированное — сохранились всего лишь фрагменты стен», — отметили в сообщении.

Местные жители рассказали сотрудникам о том, что до 2002 года в 100 м от водопада находилась еще одна действующая мельница, которая из-за сильного наводнения была смыта ливневыми дождями.

В Фуртоуге также были обнаружены подземные склепы, которые содержали в себе костные останки. Из религиозных соображений они были засыпаны землей местными жителями. Для обеспечения целостности и сохранности этих объектов необходимо включить их в перечень выявленных объектов культурного наследия республики, считают представители музея-заповедника.

Ранее, 2 июля, сообщалось, что сотрудники музея-заповедника провели санитарные мероприятия по сносу незаконных хозяйственных построек на территории башенного комплекса «Фуртоуг».

Фуртоуг — башенный поселок на отроге горы Столовой горы (Маьт-Лоам), на правом берегу реки Армхи, у начала Джейрахского ущелья. Здесь сохранились только основание боевой башни и пять полуразрушенных жилых башенных строений позднего средневековья. Недалеко от поселка можно увидеть развалины склепового могильника, а выше, в горах, — скальные убежища и пещерные могильники. Рядом с селом Фуртоуг расположен второй по величине в горной Ингушетии, но первый по степени доступности Фуртоугский водопад, высота которого составляет 12 м.