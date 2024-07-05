В Ингушетии обнаружили склепы и мельницы на территории заповедника

Фуртоуг — башенный поселок на отроге горы Столовой горы (Маьт-Лоам), на правом берегу реки Армхи, у начала Джейрахского ущелья. Здесь сохранились только основание боевой башни и пять полуразрушенных жилых башенных строений позднего средневековья. Недалеко от поселка можно увидеть развалины склепового могильника, а выше, в горах, — скальные убежища и пещерные могильники. Рядом с селом Фуртоуг расположен второй по величине в горной Ингушетии, но первый по степени доступности Фуртоугский водопад, высота которого составляет 12 м.