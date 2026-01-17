В Индонезии пропал самолет с пассажирами

В декабре в турецкой Анкаре разбился частный самолет начальника генштаба Ливии Мухаммеда аль-Хаддада. Лайнер вылетел из аэропорта Эсенбога вечером 23 декабря и уже через 19 минут перестал выходить на связь. По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность, турецкие власти исключили версию какой-либо диверсии.