В индийском штате запретят плевать на еду в кафе. Что происходит

Правительство индийского штата Уттар-Прадеш рассматривает возможность принять два постановления (ordinances) против антисанитарных условий при приготовлении блюд, пишет India Today со ссылкой на источники и Independent.
Указы могут ввести из-за участившихся жалоб и распространения в Сети роликов, на которых запечатлено, как в еду плюют (некоторые из кадров не проверены или опровергнуты как дезинформация, выяснилось, что часть записей была сделана в других странах).
В India Today напомнили, что в Сети завирусилось видео, на котором запечатлено, как в Сахаранпуре подросток плюет на еду, в итоге в прошлом месяце арестовали владельца закусочной. В Ноиде задержали двух мужчин, которые подмешивали в сок мочу. В Газиабаде задержали продавца по подозрению в том, что он плевал во фруктовый сок.
В сентябре в ходе встречи на высшем уровне главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх выразил отвращение к подобным действиям и назвал их нарушением общественного порядка. Политик распорядился указывать имена и адреса операторов, владельцев и менеджеров во всех заведениях общественного питания. Кроме того, в заведениях общепита следует установить камеры и по запросу властей предоставлять записи.
Подобные инциденты происходят и в других странах. В мае 2024 года стало известно о том, что в США 21-летний сотрудник стейк-хауса плевал на еду и мочился на маринованные огурцы и в соус, а затем подавал их клиентам. По словам молодого человека, подобные действия он совершил около 20 раз. Кроме того, юноша заявил, что прикасался гениталиями к еде перед тем, как передать заказ посетителям. Ему грозит лишение свободы сроком до 13 месяцев и штраф в размере $100 тыс.