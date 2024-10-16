В индийском штате запретят плевать на еду в кафе. Что происходит

Подобные инциденты происходят и в других странах. В мае 2024 года стало известно о том, что в США 21-летний сотрудник стейк-хауса плевал на еду и мочился на маринованные огурцы и в соус, а затем подавал их клиентам. По словам молодого человека, подобные действия он совершил около 20 раз. Кроме того, юноша заявил, что прикасался гениталиями к еде перед тем, как передать заказ посетителям. Ему грозит лишение свободы сроком до 13 месяцев и штраф в размере $100 тыс.