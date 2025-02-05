В Индии женщина заставила мужа продать почку и бросила его

В Индии женщина заставила мужа продать почку, якобы для того, чтобы оплатить образование дочери. Поначалу мужчина отказался, но после долгих уговоров сдался, так как это поправило бы дела семьи.
Как пишет Oddity Central, он целый год искал покупателя на черном рынке — в Индии запрещена продажа органов. Почку тот приобрел за 11,5 тысячи долларов.
Лишившись органа, мужчина отдал деньги жене. Однако средства, вопреки его ожиданиям, пошли не на учебу дочери. Жена доверчивого мужчины забрала их себе и сбежала. Тот обратился в полицию.
Вскоре женщину нашли — ее обнаружили в городе Барракпур. Вместе с 10-летней дочерью и своими родителями мужчина поехал за женой, но та отказалась возвращаться и даже не открыла дверь. Кроме того, она заявила, что скоро подаст на развод.
Выяснилось, что женщина еще до операции мужа познакомилась в соцсетях с другим мужчиной. В итоге она решила бросить семью, перед отъездом заработав на супруге. Как пишет Hindustan Times, новым мужчиной женщины оказался художник.
Это не первый случай в мире, когда человек узнал об измене при неожиданных обстоятельствах. Так, недавно женщина уличила мужчину в неверности благодаря своим кошкам, которые позеленели.