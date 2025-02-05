В Индии женщина заставила мужа продать почку и бросила его

Вскоре женщину нашли — ее обнаружили в городе Барракпур. Вместе с 10-летней дочерью и своими родителями мужчина поехал за женой, но та отказалась возвращаться и даже не открыла дверь. Кроме того, она заявила, что скоро подаст на развод.