В Индии женщина проглотила чужой мобильный телефон и умерла

Известно, что погибшая страдала от психического заболевания. В субботу ее приняли в государственной больнице в городе Раджамандри. Родственник женщины в какой-то момент заметил пропажу своего телефона. Сначала он безуспешно пытался найти гаджет в палате, а потом спросил о нем пациентку, на что та ответила, что проглотила его.