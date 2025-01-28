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В Индии женщина проглотила чужой мобильный телефон и умерла

Погибшей было 35 лет.

Источник: AP 2024

В индийском штате Андхра-Прадеш умерла 35-летняя женщина, после того как проглотила кнопочный мобильный телефон, сообщает Times of India.

Известно, что погибшая страдала от психического заболевания. В субботу ее приняли в государственной больнице в городе Раджамандри. Родственник женщины в какой-то момент заметил пропажу своего телефона. Сначала он безуспешно пытался найти гаджет в палате, а потом спросил о нем пациентку, на что та ответила, что проглотила его.

Врачи клиники немедленно провели операцию и извлекли устройство, которое застряло возле гортани. Однако самочувствие пациентки ухудшалось, во время операции у нее произошла остановка сердца. Длительная нехватка кислорода сказалась на мозге и на сердечной функции. Позже у женщины повысилось давление и участилось сердцебиение. Из-за проблем с сердцем пациентку перевели в клинику города Какинада, где женщине могли бы оказать соответствующую помощь, однако спасти ее не удалось.

Ранее сообщалось о том, что врачи городской детской больницы № 17 Уфы помогли шестилетнему мальчику, проглотившему щипцы для стрижки ногтей. Медики использовали специальное устройство — эндокорзину, чтобы аккуратно захватить и вытащить инородный предмет, не повредив слизистую желудка и пищевода.

После проведенной процедуры состояние ребенка улучшилось, из больницы мальчика выписали через несколько дней.