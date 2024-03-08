News18: в Индии через восемь месяцев планируют запустить первое летающее такси

По информации источника, летающий транспорт может появиться в стране уже через восемь месяцев. Отмечается, что разработчикам пришлось сделать летающее такси компактным, чтобы оно могло осуществлять посадку в ограниченном пространстве и выполнять полеты в воздушном пространстве, которое переполнено другими объектами.