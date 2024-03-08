News18: в Индии через восемь месяцев планируют запустить первое летающее такси

По информации источника, летающий транспорт может появиться в стране уже через восемь месяцев. Отмечается, что разработчикам пришлось сделать летающее такси компактным, чтобы оно могло осуществлять посадку в ограниченном пространстве и выполнять полеты в воздушном пространстве, которое переполнено другими объектами.
Стоимость поездок на воздушном такси, вероятно, будет всего в два раза выше, чем на наземном транспорте.
В июне 2023 года китайская компания Guangzhou Automobile Group (GAC) заявила о разработке летающего электромобиля и представила возможности прототипа в специальном ролике.
В ноябре позапрошлого года генеральный директор стартапа Hover, разрабатывающего беспилотное аэротакси, Александр Атаманов заявил, что компания приступила к сертификации своей разработки как гражданского воздушного судна.