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News18: в Индии через восемь месяцев планируют запустить первое летающее такси

Летающее такси может появиться в Индии в обозримом будущем. Об этом сообщает издание News18 со ссылкой на основателя компании ePlane Сатью Чакраварти.
Источник: Special arrangement/News18

По информации источника, летающий транспорт может появиться в стране уже через восемь месяцев. Отмечается, что разработчикам пришлось сделать летающее такси компактным, чтобы оно могло осуществлять посадку в ограниченном пространстве и выполнять полеты в воздушном пространстве, которое переполнено другими объектами.

Стоимость поездок на воздушном такси, вероятно, будет всего в два раза выше, чем на наземном транспорте.

В июне 2023 года китайская компания Guangzhou Automobile Group (GAC) заявила о разработке летающего электромобиля и представила возможности прототипа в специальном ролике.

В ноябре позапрошлого года генеральный директор стартапа Hover, разрабатывающего беспилотное аэротакси, Александр Атаманов заявил, что компания приступила к сертификации своей разработки как гражданского воздушного судна.