В Индии восьмой день пытаются вытащить из колодца 3-летнюю девочку

Как пишет Daily Mail, девочка упала в колодец еще 23 декабря. Более 90 часов она провела без воды и еды.
Все произошло в деревне Котпутли. Высота колодца составляет почти 200 метров, при этом он узкий. За несколько дней, проведенных там, малышка сильно ослабла.
Сейчас на месте ЧП работают спасатели. Последние три дня они вели раскопки голыми руками, потом подключили технику. Специалисты пытаются прорыть проход, чтобы вытащить ребенка. Для рытья тоннеля на место доставили специальную сваебойную машину и экскаватор.
За девочкой наблюдают с помощью видеокамеры, ей через трубку подают кислород. Пока вытащить малышку не получается. Работы осложняют непрекращающиеся дожди.
Ранее 22-летний житель Китая провел три дня на дне колодца из-за того, что люди сочли его за кричащего призрака. Это произошло в лесу на границе между Таиландом и Мьянмой.