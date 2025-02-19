В Индии студент, чтобы не попасть в пробку, полетел на экзамен на параплане

Сообщается, что студент первого курса местной бизнес-школы узнал, что время экзамена внезапно перенесли, из-за чего на дорогу у него оставалось всего 10 минут. Чтобы успеть добраться вовремя, он решил применить фантазию. Студент поднялся на ближайший холм к эксперту по парапланам и попросил его о помощи.