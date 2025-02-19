В Индии студент, чтобы не попасть в пробку, полетел на экзамен на параплане

В штате Махараштра (Индия) студент боялся опоздать на экзамен из-за пробок, поэтому решил воспользоваться необычным транспортом, — пишет The Times Of India.
Сообщается, что студент первого курса местной бизнес-школы узнал, что время экзамена внезапно перенесли, из-за чего на дорогу у него оставалось всего 10 минут. Чтобы успеть добраться вовремя, он решил применить фантазию. Студент поднялся на ближайший холм к эксперту по парапланам и попросил его о помощи.
Известно, что энтузиаст смог долететь на параплане до бизнес-школы и зайти в аудиторию как раз в тот момент, когда начинали раздавать экзаменационные бланки.
Получается, что подъем на холм, переговоры с владельцем параплана, краткий инструктаж и сам полет не отняли у студента более 10 минут.
Как позднее выяснилось, предприимчивый студент совмещает работу с учебой, поэтому порой ему приходится думать нестандартно, чтобы везде успевать.
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