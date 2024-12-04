В Индии слоненка спасли после падения в колодец. Видео

Слоненок упал в колодец в индийской деревне, после чего был спасен командой специалистов и представителями местного департамента лесного хозяйства. Об этом пишет United Press International.
Жители племенного поселения Пинавуркуди (Керал, Индия), сообщили, что слоненок упал в неглубокий колодец около 21:30 в понедельник, 2 декабря. На место происшествия быстро прибыли сотрудники лесной станции Валара, а также команда быстрого реагирования и пожарно-спасательные службы.
Чтобы вытащить слоненка, им пришлось разрушить стену колодца. Вся спасательная операция заняла не более часа, после чего малыш смог присоединиться к своему стаду.
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