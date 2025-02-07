В Индии слон убил бивнем пожилого туриста

Все началось с того, что зоозащитники попытались улучшить условия пяти африканских слонов, содержащихся в зоопарке Шайенн-Маунтин в Колорадо-Спрингс. Активисты заявили, что животные страдают от фактически тюремных условий. Между тем высокоразвитый интеллект и социальная природа слонов требуют более подходящих условий содержания. Верховный суд штата в своем определении подчеркнул, что вопрос заключается в определении юридического статуса слонов. Инстанция заявила, что животные не люди и не могут требовать освобождения с помощью юридической процедуры, которая предназначена для человека. Активистов такой результат не устроил.