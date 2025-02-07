В Индии слон убил бивнем пожилого туриста

В индийском заповеднике Анамалай дикий слон напал на 77-летнего туриста из Германии. От полученных травм пожилой мужчина скончался.
Как пишет The Times of India (TOI), Михаэль Шульц ехал на мотоцикле по заповеднику и увидел на дороге слона. Другие водители остановились в ожидании, пока животное пройдет мимо. Шульц же решил объехать его.
Заметив человека, слон впал в ярость. Он опрокинул мужчину вместе с мотоциклом. Стоявшие на дороге водители начали сигналить в надежде отвлечь слона, пока немец пытался встать. Вскоре ему это удалось, но зверь опять повалил его на землю, после чего проткнул бивнем.
Мужчина получил тяжелые травмы. Его увезли в больницу. Врачи оказали пострадавшему первую помощь, но спасти его жизнь, к несчастью, не смогли.
По мнению местных властей, в произошедшем виноват сам мужчина. Он решил проигнорировать правила безопасности, что привело к таким страшным последствиям.
Ранее мы поделились другой новостью из мира слонов. Так, вердикт, принятый Верховным судом штата Колорадо, поставил точку в громком судебном споре. Инстанция постановила, что слоны не являются людьми.
Все началось с того, что зоозащитники попытались улучшить условия пяти африканских слонов, содержащихся в зоопарке Шайенн-Маунтин в Колорадо-Спрингс. Активисты заявили, что животные страдают от фактически тюремных условий. Между тем высокоразвитый интеллект и социальная природа слонов требуют более подходящих условий содержания. Верховный суд штата в своем определении подчеркнул, что вопрос заключается в определении юридического статуса слонов. Инстанция заявила, что животные не люди и не могут требовать освобождения с помощью юридической процедуры, которая предназначена для человека. Активистов такой результат не устроил.