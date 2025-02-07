Популярные темы
Общество
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Факты
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Индии слон убил бивнем пожилого туриста

Мужчина сам двинулся ему навстречу. Власти заявили, что он сам во всем виноват.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

В индийском заповеднике Анамалай дикий слон напал на 77-летнего туриста из Германии. От полученных травм пожилой мужчина скончался.

Как пишет The Times of India (TOI), Михаэль Шульц ехал на мотоцикле по заповеднику и увидел на дороге слона. Другие водители остановились в ожидании, пока животное пройдет мимо. Шульц же решил объехать его.

Заметив человека, слон впал в ярость. Он опрокинул мужчину вместе с мотоциклом. Стоявшие на дороге водители начали сигналить в надежде отвлечь слона, пока немец пытался встать. Вскоре ему это удалось, но зверь опять повалил его на землю, после чего проткнул бивнем.

Мужчина получил тяжелые травмы. Его увезли в больницу. Врачи оказали пострадавшему первую помощь, но спасти его жизнь, к несчастью, не смогли.

По мнению местных властей, в произошедшем виноват сам мужчина. Он решил проигнорировать правила безопасности, что привело к таким страшным последствиям.

Ранее мы поделились другой новостью из мира слонов. Так, вердикт, принятый Верховным судом штата Колорадо, поставил точку в громком судебном споре. Инстанция постановила, что слоны не являются людьми.

Все началось с того, что зоозащитники попытались улучшить условия пяти африканских слонов, содержащихся в зоопарке Шайенн-Маунтин в Колорадо-Спрингс. Активисты заявили, что животные страдают от фактически тюремных условий. Между тем высокоразвитый интеллект и социальная природа слонов требуют более подходящих условий содержания. Верховный суд штата в своем определении подчеркнул, что вопрос заключается в определении юридического статуса слонов. Инстанция заявила, что животные не люди и не могут требовать освобождения с помощью юридической процедуры, которая предназначена для человека. Активистов такой результат не устроил.