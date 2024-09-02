В Индии расследуют смерть 17 обезьян. Что там произошло

Лесная служба Индии приступила к расследованию гибели 18−19 обезьян в деревне Бенгаон штата Чхаттисгар и обнаружила разложившиеся (rotten) туши четырех животных, сообщает канал NDTV. В СМИ уточнили, что представитель панчаята (орган местного управления в Индии) деревни Ситарам Верма (Sitaram Verma) заявил о том, что застрелили как минимум 17 обезьян, и обвинил власти в попытке скрыть этот инцидент.
В службе в ответ на обвинения заметили, что точную причину смерти обезьян еще предстоит установить, а подозреваемые уже допрашиваются.
Как добавили в NDTV, предположительно 28 августа два человека открыли стрельбу по животным. Стрелявших якобы наняли некоторые местные, чтобы прогнать стаю обезьян из поселения. Животные забирались в дома и повреждали садовые растения. Верма утверждает: несколько обезьян были ранены. Он осудил решение земляков прогнать животных таким образом и напомнил о том, что обезьян в Индии почитают как олицетворение бога Ханумана.
По словам Вермы, властям штата сообщили о произошедшем, но они посетили деревню только через два дня после инцидента. «Туши нескольких обезьян съели бродячие собаки. Лесная служба забрала разложившиеся останки и скелеты семи обезьян. Некоторые из раненых животных умерли, а некоторые сбежали», — добавил он.