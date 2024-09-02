В Индии расследуют смерть 17 обезьян. Что там произошло

Как добавили в NDTV, предположительно 28 августа два человека открыли стрельбу по животным. Стрелявших якобы наняли некоторые местные, чтобы прогнать стаю обезьян из поселения. Животные забирались в дома и повреждали садовые растения. Верма утверждает: несколько обезьян были ранены. Он осудил решение земляков прогнать животных таким образом и напомнил о том, что обезьян в Индии почитают как олицетворение бога Ханумана.