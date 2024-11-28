В Индии построили здание, по площади превосходящее Пентагон

В течение 80 лет Пентагон (штаб-квартира Министерства обороны США) удерживал звание самого большого здания в мире. Однако теперь этот титул принадлежит Суратской алмазной бирже в Индии. Об этом пишет Oddity Central.
Суратская алмазная биржа — это крупный центр огранки и торговли алмазами, который почти на 16 квадратных километров превышает площадь Пентагона. Огромный 15-этажный комплекс занимает более 14 гектаров земли на окраине Сурата в индийском штате Гуджарат.
Комплект включает в себя 4700 офисных помещений и мастерских, которые расположены на 15 этажах. Между девятью прямоугольными зданиями Суратской алмазной биржи курсирует 131 лифт. Огромный центр рассчитан на 65 тысяч человек, а парковка — на 4,5 тысячи автомобилей и десять тысяч двухколесных средств передвижения.
Интересно, что в планы архитектурной компании Morphogenesis не входило превзойти Пентагон. Вместо этого фирма пыталась удовлетворить огромный спрос на помещения, а главной целью было собрать всех мастеров и торговцев бриллиантами и ювелирными изделиями под одной крышей. В настоящее время 90% мировых драгоценных камней огранены в Сурате.
Строительство самого большого офисного здания обошлось в 32 миллиарда рупий (почти 41 миллиард рублей).
Ранее в Саудовской Аравии показали, как будет проходить строительство самого высокого небоскреба в мире.