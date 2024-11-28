В Индии построили здание, по площади превосходящее Пентагон

Интересно, что в планы архитектурной компании Morphogenesis не входило превзойти Пентагон. Вместо этого фирма пыталась удовлетворить огромный спрос на помещения, а главной целью было собрать всех мастеров и торговцев бриллиантами и ювелирными изделиями под одной крышей. В настоящее время 90% мировых драгоценных камней огранены в Сурате.