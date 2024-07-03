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В Индии по ошибке одновременно сработали все фейерверки. Видео

На местном празднике одновременно оказались выпущены все залпы салюта. Зрелище оказалось пугающим.

В Индии во время проведения местного торжества из-за допущенной пиротехниками ошибки одновременно сработали сразу все фейерверки.

Очевидцы засняли это пугающее зрелище и выложили ролик в интернет. Кажется, что последствия оказались серьезными: на видео можно заметить образовавшееся от залпов возгорание.

К слову, в Индии часто происходит что-то необычное. Ранее, например, местный фермер нашел на поле алмазы, а исследователи обнаружили старейшее в мире гигантское страусиное гнездо.

Кристина Корчанова