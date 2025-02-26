В Индии мужчина подал в суд на сеть кинотеатров и-за долгой рекламы

30-летний мужчина из города Бангалор (Индия) в декабре 2024 года вместе с друзьями пошел в кинотеатр, чтобы посмотреть военную драму. Перед началом киносеанса, как это обычно и бывает, пустили рекламу. Однако, по словам мужчины, она была настолько длинной, что он был вынужден подать в суд на кинотеатр, — пишет The Guardian.