В Индии мужчина подал в суд на сеть кинотеатров и-за долгой рекламы

30-летний мужчина из города Бангалор (Индия) в декабре 2024 года вместе с друзьями пошел в кинотеатр, чтобы посмотреть военную драму. Перед началом киносеанса, как это обычно и бывает, пустили рекламу. Однако, по словам мужчины, она была настолько длинной, что он был вынужден подать в суд на кинотеатр, — пишет The Guardian.
Мужчина по имени Абхишек поделился, что ему пришлось более 25 минут смотреть трейлеры и рекламу коммерческих товаров, прежде чем фильм начался. Но в современном мире «время — деньги», поэтому мужчина обратился в суд с иском против крупнейшей индийской сети кинотеатров PVR Inox.
Известно, что в феврале суд по защите прав потребителей отнесся с большим пониманием к делу Абхишека и обязал кинотеатр:
- выплатить ему 50 тыс индийских рупий (~ 49 тыс рублей) за напрасную трату времени;
- возместить 5 тыс индийских рупий (~ 4900 рублей) за душевные страдания;
- покрыть его судебные издержки.
«В новую эпоху время рассматривается как деньги, время каждого человека очень ценно. 25−30 минут — это значительный промежуток времени для того, чтобы сидеть сложа руки в кинотеатре и смотреть ненужную рекламу. У людей с плотным графиком нет времени, чтобы тратить его впустую», — постановил судья.
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