В Индии мужчина «ожил» перед своими похоронами. Как это возможно

Поздней ночью в понедельник мужчину доставили в морг в Каннуре, на следующий день в 10 утра должны были пройти его похороны. Легкое движение в руке считавшегося умершим Павитрана заметили электрик и ночной администратор. Они определили, что у него еще есть пульс и доставили пациента в отделение экстренной помощи. К утру его состояние стабилизировалось: Павитран пришел в сознание и открыл глаза.