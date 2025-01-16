В Индии мужчина «ожил» перед своими похоронами. Как это возможно

В Индии 67-летний мужчина Вельювакканди Павитран очнулся незадолго до своих похорон. Он «ожил» уже после того, как в местной газете опубликовали посвященный ему некролог, пишет News9Live.
В частной больнице Мангалуру предупредили родных Павитрана, что он не проживет и 10 минут после отключения от ИВЛ и посоветовали оформить свидетельство о его смерти. После отключения от ИВЛ он так и не пришел в сознание, поэтому решили, что он умер.
Во время транспортировки тела в родной для Павитрана Каннур не было зафиксировано ни одного признака жизни, при этом дорога от одного города к другому заняла около пяти часов.
Поздней ночью в понедельник мужчину доставили в морг в Каннуре, на следующий день в 10 утра должны были пройти его похороны. Легкое движение в руке считавшегося умершим Павитрана заметили электрик и ночной администратор. Они определили, что у него еще есть пульс и доставили пациента в отделение экстренной помощи. К утру его состояние стабилизировалось: Павитран пришел в сознание и открыл глаза.
Известно, что у мужчины были проблемы с дыханием, также он перенес инсульт, который привел к частичному параличу.
Ранее сообщалось о том, что во время собственных похорон «ожил» 80-летний Халит Байшу. Прихожане стамбульской мечети услышали звуки, доносившиеся из гроба и вызвали врачей. Когда гроб отрыли, медики обнаружили у пожилого мужчины пульс. Халиту Байшу провели массаж сердца и доставили его в больницу, где он позже скончался.