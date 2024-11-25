В Индии мужчина ожил перед кремацией

Рохиташа Кумара, 25-летнего мужчину из Индии, врачи государственной больницы признали умершим, однако незадолго до кремации он подал признаки жизни. Об этом сообщает Times of India.
На первом этапе расследования чудесного воскрешения выяснилось, что врачи констатировали смерть Кумара, причиной которой стала «дыхательная недостаточность, вызванная заболеванием легких ХОБЛ (хронической обструктивной болезнью легких) и ТБ (туберкулезом)». Это выяснилось после вскрытия, которое, как оказалось, проводилось только на бумаге.
Через четыре часа после смерти Кумар оказался в крематории, где ожил перед сожжением. Его экстренно доставили в больницу и определили в отделение интенсивной терапии, где мужчина вскоре скончался.
В настоящий момент расследование продолжается. Департамент здравоохранения уже отстранил от работы главного врача больницы и еще двух медиков до выяснения обстоятельств.
Это не первый случай воскрешения в Индии. Так, в этом году мужчина после костантированной врачами смерти ожил из-за дорожной выбоины.