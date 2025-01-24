В Индии изъяли картины с изображением индуистских богов

Сотрудники галереи сообщили, что выставку посетили около пяти тысяч человек, и ни у одного, кроме госпожи Сачдевой, не возникло и мысли о том, что какая-либо из картин может быть оскорбительной. В своём посте в социальной сети X женщина утверждает, что, когда она снова пришла в галерею вместе с полицейским, картины были убраны, а сотрудники «лживо заявили, что они никогда не выставлялись».