В Индии изъяли картины с изображением индуистских богов

Высший Суд Дели, Индия, разрешил полиции изъять из галереи в Нью-Дели полотна покойного художника Макбул Фиды Хусейна, также известного как «индийский Пикассо». Это произошло после того, как один из посетителей выставки произведений искусства подал жалобу на «оскорбительные картины» мастера, — пишет Independent.
Картины, конфискованные судом, были частью выставки под названием «Хусейн: неподвластный времени модернист», на которой были представлены 100 ключевых работ, отражающих яркие интерпретации индийской жизни, культуры и современности.
Сотрудники галереи сообщили, что выставку посетили около пяти тысяч человек, и ни у одного, кроме госпожи Сачдевой, не возникло и мысли о том, что какая-либо из картин может быть оскорбительной. В своём посте в социальной сети X женщина утверждает, что, когда она снова пришла в галерею вместе с полицейским, картины были убраны, а сотрудники «лживо заявили, что они никогда не выставлялись».
В галерее утверждают, что Сачдева выдвинула неоправданные обвинения. Женщина потребовала возбудить дело в отношении галереи по обвинению в умышленном и злонамеренном оскорблении религиозных чувств. Однако суд отклонил ходатайство.
Галерея также намерена воспользоваться собственными средствами правовой защиты против заявительницы в связи с ложными и недобросовестными обвинениями, выдвинутыми ею. «Древнее индийское искусство никогда не было лишено эротизма, где поклонение сексу и графическое изображение союза между мужчиной и женщиной были постоянными элементами», — сказали представители галереи.
О Макбул Фиде Хусейне
Макбул Фида Хусейн был одним из самых выдающихся художников Южной Азии. Его произведения не раз становились объектом споров. Индуистские группы неоднократно обвиняли его в непристойности за то, что он изображал божеств обнаженными.
В 2006 году Хусейн принес извинения за свою картину «Мать Индия», на которой изображена обнаженная женщина в форме карты страны. Он чувствовал себя обязанным покинуть Индию и жил в добровольной ссылке в Лондоне до своей смерти в 2011 году в возрасте 95 лет.
Ранее в Италии полиция поймала преступников, которые подделали свыше двух тысяч картин.